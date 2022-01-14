Злодеев рассказал, как отреагировал на остановку КХЛ

Хоккеист «Спартака» и молодежной сборной России Дмитрий Злодеев высказался о приостановке сезона в КХЛ из-за вспышки коронавируса.

«Да, нам сказали, что у ряда игроков положительные результаты. Желаю мужикам здоровья, чтобы быстрее вернулись и продолжили играть. И чтобы возобновился чемпионат. Жаль, что в КХЛ приостановили сезон. Но, видимо, другого выхода не было. Будем надеяться, все дальше пойдет нормально, все скоро выздоровеют и турнир продолжится», — цитирует Злодеева «Известия».

В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых лига объявит дополнительно.