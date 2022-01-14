Мартемьянов — о поражении от «Адмирала»: «В два раза перебросали соперника. Но этой хоккей»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:3).

— Вратарь соперника очень здорово сыграл. Мы владели инициативой, играли очень правильно и в оборонительных построениях, и в атаке. В два раза перебросали соперника. Но этой хоккей, соперник реализовал те моменты, которые были, забил. Мы, к сожалению, не забили. На один гол больше нас забито. Соперник выиграл, игрой команды я доволен.

— Все голы, которые забиты были, может из-за недоконцентрации?

— Соперник правильны сыграли в завершении, нам где-то немного не хватило концентрации, одни и те же играли и в большинстве, и в меньшинстве. Но повторюсь, к парням у меня претензий нет.