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Сегодня, 17:25

Мартемьянов — о поражении от «Адмирала»: «В два раза перебросали соперника. Но этой хоккей»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:3).

— Вратарь соперника очень здорово сыграл. Мы владели инициативой, играли очень правильно и в оборонительных построениях, и в атаке. В два раза перебросали соперника. Но этой хоккей, соперник реализовал те моменты, которые были, забил. Мы, к сожалению, не забили. На один гол больше нас забито. Соперник выиграл, игрой команды я доволен.

— Все голы, которые забиты были, может из-за недоконцентрации?

— Соперник правильны сыграли в завершении, нам где-то немного не хватило концентрации, одни и те же играли и в большинстве, и в меньшинстве. Но повторюсь, к парням у меня претензий нет.

Источник: https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/vpervye-v-sezone-dobyvaem-chetvyortuyu-pobedu-kryadu
ХК Адмирал
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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Адмирал – Сибирь
 3 : 2
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