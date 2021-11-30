Тамбиев поделился впечатлениями от первого матча на посту тренера «Адмирала»

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салават Юлаев». Он проводил первый официальный матч в этой должности.

«Неплохой матч. По всем показателям статистики, кроме счета, мы выиграли. Ребята старались, выкладывались, выполняли тот план, который мы им предложили. Скажу банальные вещи, но без голов тяжело выиграть игру. Если продолжим работать с таким отношением и с такой самоотдачей, думаю, что победы придут. Вижу, что пока нам не хватает физической готовности. Добавим фитнеса, добавим в скорости, появится резкость в завершении. Эти моменты, которые сегодня создаем, будем реализовывать. Это одна из главных причин.

Завтра у нас нет выходного, будем работать в зале. Думаю, ребята с пониманием к этому отнесутся. Отдыхать будем после сезона, а сейчас нужно работать. Нахожусь только второй день в «Адмирале». Порядок и дисциплина мне понравились. Я вообще не люблю проигрывать, сегодня расстроился. Будем стараться выигрывать каждый матч, тем более дома. Победы дают позитив и ведут болельщиков на трибуны», — цитирует тренера сайт КХЛ.