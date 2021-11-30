Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:0).

— Сегодня был сложный матч. У оппонента сменился тренер, каждый игрок хотел себя показать. Здесь канадская коробка, много отскоков, много потерь шайбы, это сказывается. Ключевых моментов несколько. Сегодня великолепно сыграл Метсола, мы здорово сыграли в меньшинстве. Все звенья команды вместе с голкипером вышли на лед с большим зеленым сердцем. Это помогло нам в таком сложном матче, — цитирует тренера сайт уфимцев.

— Прокомментируйте перестановки в звеньях.

— Сейчас мы находимся в середине регулярного сезона. Это хороший момент, чтобы попробовать различные сочетания. У нас были проблемы с нападением. Отмечу, что линия Кадейкина здорово сегодня сыграла, линию Хохрякова могу отметить. Главное, что все ребята сегодня старались, отдавались игре полностью.

— Почему не стали чаще выпускать молодых?

— Мы играли в четыре звена. Старались игровое время равноценно делить. Но есть такой момент, как меньшинство, поэтому пару таких смен может быть получилось.

— За счет чего удалось обыграть «Адмирал»?

— Мы понимали как будет играть соперник. Они шли в прессинг двумя-тремя игроками, старались закрывать нас в зоне. Мы не должны были легко терять шайбу. Практически нет углов, это маленькая площадка.