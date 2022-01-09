Борис Миронов: «Попали в экстренную ситуацию, когда надо было собрать хотя бы три звена на игру»
14:22
Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:4).
«Игра была тяжелая, все хотели выиграть. К сожалению, попали мы сегодня в экстренную ситуацию, когда надо было собрать хотя бы три звена на игру — потеряли сразу 8 игроков основного состава за поездку. Но ребята — молодцы, бились и старались. Пусть, в основном молодые и запасные. Надо отдать им должное — где-то не хватило силенок, третья игра на выезде, Дальний Восток. Нам реально не хватило сил — в три звена все 60 минут играть тяжело. Будем готовиться к следующей игре», — приводит слова тренера сайт красно-белых.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/matches/spartak-zavershil-vyezdnuyu-seriyu/
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