Борис Миронов: «Попали в экстренную ситуацию, когда надо было собрать хотя бы три звена на игру»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:4).

«Игра была тяжелая, все хотели выиграть. К сожалению, попали мы сегодня в экстренную ситуацию, когда надо было собрать хотя бы три звена на игру — потеряли сразу 8 игроков основного состава за поездку. Но ребята — молодцы, бились и старались. Пусть, в основном молодые и запасные. Надо отдать им должное — где-то не хватило силенок, третья игра на выезде, Дальний Восток. Нам реально не хватило сил — в три звена все 60 минут играть тяжело. Будем готовиться к следующей игре», — приводит слова тренера сайт красно-белых.