Тамбиев доволен качеством игры «Адмирала» в матче с «Амуром»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев доволен победой над «Амуром» (1:0) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Тяжелейший матч во всех отношениях — и по игре, и по нервозности. Очень сложная победа, которая тяжело нам далась: и втроем выстояли, и челлендж взяли, который оправдался, и в большинстве забили. Все было на тоненького — еще утром перед игрой думали, ставить вновь прибывших ребят на игру или нет, все-таки решили поставить, и Завгородний забил победный гол, значит, тренерский штаб сделал все правильно. Доволен результатом и качеством игры — ребята показали неплохой хоккей, особенно в первом периоде», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» (32 очка) после 38 матчей поднялся с последнего места в Восточной конференции КХЛ. Владивостокцы занимают 11-ю строчку. «Амур» (39) идет девятым на «Востоке».