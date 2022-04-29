Сын Квартальнова покинет систему казанского «Ак Барса»

Нападающий Александр Квартальнов, сын бывшего главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, покинет систему казанского клуба. 19-летний хоккеист уже попрощался с партнерами по команде, сообщает «Бизнес Online».

В этом сезоне форвард выступал за «Ирбис» и «Барс». В общей сложности на его счету 51 игра и 19 очков. Квартальнов также провел 8 матчей за «Ак Барс», в которых не отметился результативными действиями.

Александр Квартальнов перешел в систему «Ак Барса» в мае 2020 года в результате обмена со «Спартаком».