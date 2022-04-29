«Барыс» сделал квалификационные предложения Михайлису и еще пяти игрокам основы

Хоккейный клуб «Барыс» сделал квалификационные предложения о заключении контрактов нескольким игрокам, сообщает сайт клуба.

Андрей Шутов, Валерий Орехов, Алихан Асетов, Аркадий Шестаков — всем им предложены двухсторонние соглашения сроком на два сезона.

Егор Петухов может получить двухстороннее соглашение сроком на один сезон, Никита Михайлис — одностороннее соглашение сроком на один сезон.