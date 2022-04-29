«Витязь» продлил контракты с двумя игроками

«Витязь» продлил контракты с нападающими Иваном Володиным и Николаем Смирновым. Володин заключил соглашение на один год, Смирнов — на два, сообщает сайт клуба.

«Впечатления — положительные, контракт говорит о том, что работать надо. Да, соглашение подписал на один год. Тройка наша с Кириллом Рассказовым и Степаном Старковым, надеюсь, будет в прежнем составе. Хотя все решит новый главный тренер», — отметил Володин.

«В хорошем настроении завершил недавно нелегкие сборы в Рязани и вернулся домой в Клин. Рад новому контракту и постараюсь завоевать место в основном составе «Витязя», — добавил Смирнов.