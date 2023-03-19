Ветеран «Динамо» Петухов: «Кудашов разочаровал. Было бы интересно увидеть Разина на тренерском мостике»

Легенда московского «Динамо», олимпийский чемпион Станислав Петухов оценил работу главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова, а также заявил, что считает бывшего главного тренера «Северстали» — наиболее интересным кандидатом на смену.

— Как вы оцениваете работу главного тренера Алексея Кудашова?

— Когда мы говорим, что «Динамо» сделало большой шаг назад — надо помнить, что это и есть итоги работы тренеров, менеджеров. Понятно, каких оценок они заслужили. Разочаровало, что в плей-офф команда шла по убывающей. Завалены самые главные аспекты работы. Во-первых, тренер так и не определился с основным вратарем. Во-вторых, команде не хватало сил, «физики» на третьи периоды и овертаймы. В-третьих, неэффективно играли хоккеисты. Высветились изъяны в мастерстве тех же Джиошвили и Муранова, а центральный нападающий этого звена Каблуков устал и перестал приносить пользу.

Кудашов разочаровал. На лице главного тренера читалось все происходящее — он излучал неуверенность, испуг. Управляемость команды оказалась на очень низком уровне. И совершенно очевидно, кто тут недоработал.

— У Кудашова есть будущее в «Динамо»?

— Честный человек должен отвечать за свои поступки, за результат своей работы. Не мне решать судьбу Кудашова. Но выскажу свою точку зрения: сейчас освободился тренер Андрей Разин. У «Динамо» с его «Северсталью» сложились приятельские отношения: от нас в Череповец уехали Моисеев и Петунин, а оттуда пришел Кодола.

Уходя, Разин заявил, что полностью исчерпал себя в этой команде. Ему нужно выходить на новый уровень. Посмотрите, как его «Северсталь» сражалась с ЦСКА. И как в прошлом плей-офф чуть не прошла «Динамо» Кудашова. Не хочу навязывать свое мнение, но мне было бы интересно увидеть Разина на тренерском мостике. Конечно, клуб вправе выбрать и других кандидатов, но смена тренера напрашивается. После такого сезона это был бы абсолютно логичный шаг, — сказал олимпийский чемпион.

В понедельник состоится заседание совета директоров московского «Динамо», на котором прозвучат отчеты о выступлении команды в текущем сезоне.