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Светлов поделился впечатлением от игры «Амура» в матче с «Автомобилистом»

20:07
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Главный тренер «Амура» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (0:3).

«Двоякое впечатление от игры. Действовали неплохо, были борьба и желание, но две индивидуальные ошибки позволили сопернику выйти «1 в 0». Были ошибки, остались втроем. Сегодня могли забить, но реализация оставляет лучшего. Не можем забивать много, два максимум. Игра вроде есть, но надо психологически перестроиться», — цитирует Светлова официальный сайт КХЛ.

На данный момент «Автомобилист» занимает шестое место на «Востоке» с 48 очками, «Амур» — десятый (31 балл).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/28/479318.html

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