Сведберг помещен в список травмированных
09:08
Защитник «Барыса» Виктор Сведберг получил травму, сообщает официальный Twitter клуба. Игрок помещен в список травмированных и пропустит ближайшие матчи команды. Клуб из столицы Казахстана 17 сентября сыграет со «Спартаком», 20 сентября — с «Трактором», 25 — с «Металлургом».
Сведберг защищает цвета «Барыса» с прошлого сезона. В нынешнем чемпионате на его счету 5 матчей и 1 голевой пас.
??Защитник Виктор Сведберг получил повреждение. В связи с этим, игрок помещён в список травмированных игроков. Шведский хоккеист пропустит ближайшие матчи команды. pic.twitter.com/oZDujUd2dc— ХК Барыс (@AstanaBarys) September 16, 2019