Свечков рассказал о вариантах продолжения карьеры как в России, так и в Америке

Нападающий воскресенского хоккейного клуба «Химик», являющегося фарм-клубом московского «Спартака», Федор Свечков имеет варианты продолжения карьеры как в Северной Америке, так и в России.

«Я буду выбирать. Есть варианты и остаться в России, и в НХЛ, буду думать. Очень круто выигрывать второй год подряд. Я в «вышке» провел даже больше матчей, чем в молодежке, поэтому победа для меня немало значит», — приводит слова Свечникова ТАСС.

Контракт 20-летнего нападающего со «Спартаком» истекает 30 апреля. Свечков был выбран в 2021 году клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл» в первом раунде под 19-м номером.

Свечков является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года.