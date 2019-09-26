Сушинский объяснил подписание контракта с Макаровым

Президент «Авангарда» Максим Сушинский объяснил, почему клуб заключил полноценный контракт с нападающим Игорем Макаровым.

— Мы приняли решение подписать полноценный контракт с Игорем Макаровым, — приводит слова Сушинского официальный сайт омичей. — Нас устроило отношение игрока к делу, работа на тренировках и самоотдача в матчах. Макаров привнес необходимую энергию, идет в борьбу, создает моменты. Тренерскому штабу понравилась игра Игоря. Рассчитываем, что он будет прогрессировать в нашей команде.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков