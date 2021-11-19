Сушинский назвал конкурентов СКА в борьбе за Кубок Гагарина

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался на тему фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина в сезоне-2021/22.

«На мой взгляд, выделяются несколько команд, — цитирует Сушинского Betonmobile.ru. — Это не только СКА, но и «Йокерит», и «Металлург». Они хорошо себя показывают в этом сезоне. Можно ожидать, что будут в числе заметных команд в розыгрыше Кубка Гагарина, в том числе и претендентами на трофей.

Сможет ли в этой компании оказаться «Локомотив»? Посмотрим. Нельзя сбрасывать со счетов многие команды. У «Локомотива» в составе немало молодых игроков, хотя есть и опытные хоккеисты. Но тот же СКА взял Никиту Гусева, Лео Комарова. Считаю, что для петербургского клуба это усиление. «Локомотиву» надо время, чтобы выстроить игру».

«Металлург» возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ, набрав 49 очков. «Трактор» на втором месте (48 очков), «Салават Юлаев» на третьем (42 очка). СКА располагается на шестой строчке (39 очков). «Локомотив» находится на 11-м месте (35 очков).