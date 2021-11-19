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КХЛ: расписание матчей 19 ноября, результаты. «Авангард» — «Металлург», СКА — «Сибирь» и другие матчи

КХЛ: расписание матчей 19 ноября. «Авангард» — «Металлург», СКА — «Сибирь» и другие игры
11:50
Хоккеисты «Авангарда». Фото ХК «Авангард», Twitter
Хоккеисты «Авангарда». Фото ХК «Авангард», Twitter
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В пятницу, 19 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

«Автомобилист» — «Амур». 17.00

«Трактор» — «Нефтехимик». 17.00

«Авангард» — «Металлург». 19.00

«Торпедо» — «Адмирал». 19.00

«Динамо» Мн — ЦСКА. 19.10

СКА — «Сибирь». 19.30

«Сочи» — «Локомотив». 19.30

Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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