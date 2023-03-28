Сумма премий за победу «Металлурга» в Кубке Гагарина могла бы составить 650 миллионов рублей

«СЭ» стала известна сумма премиальных, которую могли бы получить хоккеисты «Металлурга» в случае победы в Кубке Гагарина. По нашим данным, она составляет 650 миллионов рублей.

«Металлург» дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором уступил омскому «Авангарду» (0-4 в серии).

Ранее «СЭ» сообщал, что новым главным тренером «Магнитки» станет Андрей Разин.