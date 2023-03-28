Гафуров: «Самое главное, что у «Торпедо» есть будущее»

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров подвел итоги выступления нижегородской команды в текущем сезоне КХЛ.

«Хороший сезон, прорывной. Рады, что смогли выполнить намеченные цели: подарить зрелище болельщикам, вырасти как клуб и развить игроков. При этом не испытываем никакой эйфории от результата. Хотим большего и понимаем: сделан лишь шаг на пути к большой цели. Самое главное, у этой команды есть будущее», — приводит Metaratings.ru слова Гафурова.

Нижегородская команда финишировала на четвертом месте в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и вышла в плей-офф КХЛ. Во втором раунде Кубка Гагарина «Торпедо» уступило в серии СКА — 0-4.