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Ставровский — о победе над рижским «Динамо»: «У «Сочи» были проблемы с игрой, но есть результат»

04:36
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Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:2).

«Победили, и это самое главное. Удачно складывался матч, сами сломали, но в третьем периоде выстояли. После паузы мы провалили только одну — с ЦСКА в Москве. Сама игра у команды видна, но нет результата. Сегодня были проблемы с игрой, но есть результат», — приводит слова Ставровского официальный сайт КХЛ.

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