Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:2).

«Победили, и это самое главное. Удачно складывался матч, сами сломали, но в третьем периоде выстояли. После паузы мы провалили только одну — с ЦСКА в Москве. Сама игра у команды видна, но нет результата. Сегодня были проблемы с игрой, но есть результат», — приводит слова Ставровского официальный сайт КХЛ.