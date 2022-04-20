Стала известна зарплата защитника «Салавата Юлаева» Коледова по новому контракту

Защитник «Салавата Юлаева» Коледов будет зарабатывать 35 миллионов рублей за год по новому контракту

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов недавно подписал новый контракт с клубом на два года.

Как стало известно «СЭ», его зарплата составит 35 млн рублей за сезон.

27-летний хоккеист выступает за уфимцев с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел в регулярном чемпионате 38 матчей и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «+13».

В плей-офф на счету Коледова 2 (0+2) очка в 11 матчах.