«Нефтехимик» заключил двухлетнее соглашение с форвардом Бикмуллиным

«Нефтехимик» заключил новое соглашение с нападающим Рафаэлем Бикмуллиным.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с хоккеистом рассчитан на два года.

24-летний нападающий является воспитанником нижнекамского клуба и всю профессиональную карьеру выступает в цветах «Нефтехимика».

В активе Бикмуллина 175 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и плей-офф, в которых он набрал 52 (26+26) очка.