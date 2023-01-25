Стала известна зарплата защитника «Нефтехимика» Гончарова

Как стало известно «СЭ», защитник «Нефтехимика» Максим Гончаров заработает 15 миллионов рублей за этот сезон.

33-летний защитник провел 26 матчей и набрал 7 (4+3) очков в этом сезоне.

«Нефтехимик» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка.