Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:12

Стала известна зарплата защитника «Нефтехимика» Гончарова

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», защитник «Нефтехимика» Максим Гончаров заработает 15 миллионов рублей за этот сезон.
33-летний защитник провел 26 матчей и набрал 7 (4+3) очков в этом сезоне.

«Нефтехимик» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка.

Максим Гончаров
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
0
Читайте также
Рекордсмен проката и самый яркий талисман. История успеха Чебурашки
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Северсталь» в серии буллитов переиграла «Барыс»

«Автомобилист» в домашнем матче переиграл московское «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 55 42 13 88
2 Локомотив 56 33 23 74
3 ЦСКА 53 34 19 74
4 Торпедо 54 34 20 72
5 Динамо М 55 32 23 72
6 Витязь 54 26 28 60
7 Спартак 55 25 30 57
8 Северсталь 55 22 33 56
9 Динамо Мн 55 21 34 54
10 Куньлунь 55 19 36 43
11 Сочи 53 6 47 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 54 31 23 70
2 Сибирь 55 33 22 70
3 Ак Барс 55 30 25 69
4 Металлург 54 30 24 68
5 Авангард 54 31 23 66
6 Сал. Юлаев 55 28 27 65
7 Адмирал 54 27 27 60
8 Барыс 57 24 33 54
9 Амур 53 24 29 54
10 Трактор 55 23 32 54
11 Нефтехимик 54 25 29 53
Результаты / календарь
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
25.01 16:30
Авангард – Трактор
 2 : 4
25.01 16:30
Барыс – Северсталь
 0 : 1 Б
25.01 17:00
Автомобилист – Динамо М
 3 : 1
25.01 17:00
Сал. Юлаев – Ак Барс
 2 : 1 ОТ
25.01 19:30
Нефтехимик – Амур
 - : -
25.01 19:30
СКА – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости