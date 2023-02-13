Защитник «Барыса» Сергиенко выбыл до конца сезона

Защитник «Барыса» Юрий Сергиенко больше не поможет команде в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

Игрок получил повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛс «Ак Барсом» (1:2) 1 февраля и после прохождения медицинского обследования был переведен в список травмированных игроков.

В текущем сезоне Сергиенко провел 29 матчей и набрал 4 (1+3) результативных балла.

Также в списке травмированных остается форвард казахстанцев Дмитрий Гурков.