Стала известна зарплата словацкого новичка «Локомотива» Герната

В это межсезонье «Локомотив» подписал контракт на один год с защитником из Словакии Мартином Гернатом.

Как стало известно «СЭ», зарплата Герната составляет 60 миллионов рублей в год.

Последние несколько лет 30-летний хоккеист выступал за швейцарскую «Лозанну». В сезоне-22/23 он набрал 27 (8+19) очков в 46 встречах.