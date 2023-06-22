Стала известна зарплата новичка «Адмирала» Фьоре

«Адмирал» подписал контракт на один год с канадским нападающим Джованни Фьоре.

По информации «СЭ», зарплата Фьоре составит 23 миллиона рублей в год.

Последние три сезона 26-летний нападающий провел в «Айсберен Берлин». За команду он сыграл 133 матча и набрал 86 очков (46+40). Дважды становился чемпионом Германии (2021, 2022).