О'Делл продлил контракт с «Динамо» на один год

Канадский нападающий Эрик О'Делл продлил контракт с московским «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.

33-летний форвард выступает за «Динамо» с 2021 года. Суммарно в клубе канадец провел 95 матчей и набрал 78 (36+42) очков.