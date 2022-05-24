Стала известна зарплата новичка «Локомотива» Чеховича

Нападающий Иван Чехович после обмена из «Торпедо» в «Локомотив» подписал с ярославским клубом трехлетний контракт.

Как стало известно «СЭ», зарплата форварда в следующем сезоне составит 30 миллионов рублей, в сезоне-2023/24 — 35 миллионов рублей, в сезоне-2024/25 — 40 миллионов рублей.

Чехович выступал за «Торпедо» с 2020 года. В сезоне-2021/22 он набрал 22 (14+8) очка. Всего за «Торпедо» 23-летний хоккеист провел 93 матча, набрав 58 очков (33+25).