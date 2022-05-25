Шестеркин повторил вратарский рекорд «Рейнджерс»

«Рейнджерс» обыграли «Каролину» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:1. Игра прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Для российского голкипера Игоря Шестеркина эта победа стала пятой подряд в домашних матчах Кубка Стэнли.

Шестеркин стал пятым вратарем, который оформил серию из пяти домашних побед в одном розыгрыше плей-офф НХЛ. Ранее это сделали Майк Рихтер (в 1994 году), Стив Бейкер (в 1981 году), Эд Джакомин (в 1974 году) и Дэйв Керр (в 1940 году).

Счет в серии «Рейнджерс» — «Каролина» стал равный — 2-2. Пятый матч в серии состоится 27 мая. Начало встречи в 02.00 по московскому времени.