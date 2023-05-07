Стали известны помощники Анвара Гатиятулина в «Тракторе»

Как стало известно «СЭ», Алексей Заварухин и Александр Макрицкий станут помощниками главного тренера Анвара Гатиятулина в «Тракторе».

В тренерский штаб войдут еще два специалиста.

«Трактор» закончил регулярный сезон-2022/2023 ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на девятом месте «Востока», набрав 72 очка за 68 матчей, и не вышел в плей-офф.