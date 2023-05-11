Стала известна зарплата нападающего Шарова в «Тракторе»

«Трактор» объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Александром Шаровым.

По информации «СЭ», зарплата Шарова в следующем сезоне составит 15 миллионов рублей в год, в сезоне-2024/25 — 20 миллионов рублей в год.

В минувшем сезоне 27-летний нападающий выступал за «Амур». Он набрал 18 (7+11) очков в 68 матчах регулярного чемпионата КХЛ.