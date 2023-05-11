«Автомобилист» повторил предложение «Нефтехимика» Севостьянову и подписал защитника на 2 года

«Автомобилист» повторил контрактное предложение «Нефтехимика» защитнику Александру Севостьянову.

По его итогам, как сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга, с 25-летним хоккеистом будет заключен односторонний контракт на 2 сезона.

В минувшем сезоне Севостьянов принял участие в 6 матчах КХЛ за «Автомобилист», а также в 48 поединках ВХЛ за «Горняк-УГМК», включая 10 матчей плей-офф.

В регулярном чемпионате ВХЛ защитник отметился 14 (3+11) набранными очками, а в 10 матчах Кубка Петрова набрал 7 (5+2) очков.