Стала известна зарплата нападающего «Локомотива» Алексеева по новому контракту

Нападающий «Локомотива» Денис Алексеев подписал новый контракт с ярославским клубом на год.

Как стало известно «СЭ», за следующий сезон форвард получит 50 миллионов рублей.

В сезоне-2021/22 24-летний форвард провел в регулярном чемпионате 45 матчей и набрал 26 (11+15) очков. В плей-офф на его счету 2 (0+2) очка в 4 матчах.