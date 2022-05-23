В «Ак Барсе» рассказали, что Кэмпфер сообщил клубу о разрыве контракта в апреле

Американский защитник Стивен Кэмпфер сообщил «Ак Барсу», что хочет разорвать контракт с клубом еще в апреле 2022 года. Об этом рассказал генменеджер клуба Марат Валиуллин.

Ранее стало известно, что хоккеист заключил контракт с клубом «Детройт», играющим в НХЛ.

«Мы знали, что Кэмпфер не сможет вернуться в КХЛ, игрок уведомил нас еще в апреле, что хотел бы расторгнуть контракт. У нас сложились нормальные отношения со Стивеном, мы спокойно приняли его позицию. Клуб уже вел работу по юридическому оформлению этой ситуации, сейчас это только вопрос формальности», — цитирует Валиуллина ТАСС.

33-летний американец провел в КХЛ 46 матчей, набрав по системе «гол+пас» 30 очков (11+19), а в шести матчах плей-офф забил два гола и отдал две голевые передачи.