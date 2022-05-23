«Торпедо» обменяло Чеховича в «Локомотив»

«Торпедо» обменяло нападающего Ивана Чеховича в «Локомотив», сообщает пресс-служба клуба.

Взамен нижегородский клуб получил права на Максима Летунова, Денниса Яна, Владислава Фирстова и Александра Дарьина, а также денежную компенсацию.

Чехович выступал за «Торпедо» с 2020 года. В сезоне-2021/22 он набрал 22 (14+8) очка. Всего за «Торпедо» 23-летний хоккеист провел 93 матча, набрав 58 очков (33+25).