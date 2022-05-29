Стала известна зарплата капитана «Магнитки» Яковлева по новому контракту

Капитан «Металлурга», защитник Егор Яковлев в это межсезонье подписал новый контракт с клубом на 3 года.

Как стало известно «СЭ», зарплата Яковлева составит около 35 миллионов рублей в год.

5 мая магнитогорский «Металлург» и Егор Яковлев подписали новый контракт на три года. Он будет действовать до конца сезона-2024/25.

В регулярном чемпионате Егор Яковлев провел 48 игр, набрал 16 (2+14) очков и показатель полезности «+6».

В плей-офф капитан «Металлурга» сыграл 24 игры, набрал 15 (2+13) результативных баллов и стал лучшим бомбардиром и ассистентом среди защитников всего Кубка Гагарина.