Канадский форвард Майе продлит контракт с «Магниткой»

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Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Филипп Майе договорился о новом контракте с «Металлургом».

В прошлом сезоне КХЛ 29-летний форвард набрал 60 (23+37) очков в 70 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.