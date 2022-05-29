Нападающий Артем Федоров продолжит карьеру в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг анонсировал переход бывшего нападающего московского «Динамо» Артема Федорова.

Ротенберг выложил новый пост в своем Telegram-канале. Тренер анонсировал подписание отрывком из фильма «Джентльмены» Гая Ричи.

Артем Федоров в минувшем сезоне выходил на площадку в бело-голубой форме 20 раз и забросил всего 2 шайбы при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафа.

В мае было объявлено, что стороны расторгли контракт.