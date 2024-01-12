Стала известна сумма штрафа арбитра КХЛ Наумова за нецензурную брань в адрес тренера «Авангарда»

По информации «СЭ», арбитр Денис Наумов будет оштрафован за эпизод с главным тренером «Авангарда» Михаилом Кравцом на 200-300 тысяч рублей.

В гостевом матче с «Амуром» (3:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в одном из эпизодов, который попал в телеэфир, тренер обратился к арбитру, на что Наумов дважды сказал «Рот закрой» и добавил матерное слово.

В послематчевом интервью Кравец отметил, что Наумов его бывший игрок и, возможно, обижен на малое количество игрового времени во время выступлений в «Спартаке» из Санкт-Петербурга.