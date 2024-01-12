В Госдуме назвали недопустимой нецензурную брань судьи в матче «Амур» — «Авангард»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» инцидент с нецензурной бранью в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Амур» — «Авангард» (2:3).

В одном из эпизодов, попавших в телеэфир, арбитр Денис Наумов нецензурно высказался в адрес главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца.

«Спорт — это всегда эмоциональные, активные мероприятия. Конечно, к сожалению, эмоций, которые мы слышим на спортивных мероприятиях, могут быть различного характера. Сейчас мы с вами — свидетели инцидента, который, конечно, не останется без внимания дисциплинарной комиссии. Уверен, что судья будет наказан в соответствии с регламентом. Но такие вещи недопустимы, надо сдерживать эмоции. Он же сам судья, контролирует соблюдение правил, он должен быть эталоном образца поведения на площадке. Но не надо забывать, что хоккей — эмоциональный вид спорта, жесткий, мужской», — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев отреагировал на жалобу ветеранов СКА на судейство к Президенту России Владимира Владимировича Путина.

«Даже без написания жалоб, этот случай не остался бы без внимания КХЛ. Это же было в прямом эфире, все это слышали, все это видели. Наказание в любом случае последует, не нужно оглядываться на какие-то бюрократические процедуры. Дисциплинарная комиссия все-таки заседает не каждый день. Думаю, ветеранам переживать не стоит. Все будет согласно регламенту. КХЛ — мощная структура с мощными юристами. Они сами заинтересованы в том, чтобы правила всеми соблюдались. Особенно, судьей», — добавил Свищев.

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что судья Денис Наумов будет наказан за нецензурную брань в адрес главного тренера «Авангарда».