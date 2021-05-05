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Стал известен план подготовки «Нефтехимика» к следующему сезону

18:50
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Новый главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал, как команда будет готовиться к следующему сезону КХЛ.

— С планами на предсезонку определились? Если да, то можете озвучить основные моменты, турниры, в которых примет участие «Нефтехимик»?

— Да, у нас есть утвержденный план работы на подготовительный период. После углубленного медицинского осмотра с 14 июля до 8 августа мы поработаем в Нижнекамске. В рамках этого этапа сборов запланированы две контрольные встречи с казанским «Ак Барсом» на 2 и 3 августа. Обе игры пройдут в «Нефтехим Арене». Затем отправимся в Магнитогорск на турнир «Кубок памяти И.Х. Ромазана», который пройдет с 9 по 13 августа. Далее учебно-тренировочные сборы в Нижнекамске, вплоть до конца августа. За это время дважды дома сыграем (20 и 22 августа) с «Куньлунем» и одну игру с «Ак Барсом» (29 августа) проведем в Казани, — приводит слова тренера сайт «Нефтехимика».

Однако он отметил, что, возможно, в этот план будут внесены какие-то корректировки.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/oleg-leontev-v-prioritete-molodye-derzkie-golodnye-do-pobed-khokkeisty-/

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