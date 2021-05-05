«Йокерит» объявил о подписании контрактов с двумя защитниками

Состав «Йокерита» пополнили два новых защитника — Петтери Линдбом и Филип Хольм, сообщает сайт клуба 5 мая.

C 27-летним финном подписано соглашение на два года, с 29-летним шведом — также на два сезона.

Линдбом в прошлом сезоне выступал в Швейцарии, где в 44 матчах набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «+4».

Хольм играл в КХЛ и выступал за «Металлург». В составе «Магнитки» он набрал в регулярке 9 (2+7) очков в 22 встречах. В плей-офф на его счету 7 (2+5) баллов в 12 играх.