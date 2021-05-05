«Йокерит» заключил контракты с двумя новыми нападающими

Состав «Йокерита» пополнили два нападающих — Ханнес Бьорнинен и Теему Турунен, сообщает сайт клуба 5 мая.

C 25-летним Бьорниненом подписано соглашение на два года, с 25-летним Туруненом — на один год.

Бьорнинен в прошлом сезоне выступал за «Пеликанс», где был капитаном. В 49 матчах он набрал 47 (16+31) очков.

Турунен играл в Швейцарии за «Давос». В его активе 23 (13+10) очка в 39 встречах.