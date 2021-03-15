Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Спортивный директор «Трактора» Беляев покинул клуб

13:55
Теги:

Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев 15 марта покинул свой пост, информирует официальный сайт клуба.

«Хоккейный клуб «Трактор» выражает благодарность Роману Сергеевичу за профессиональную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится на сайте команды.

«Трактор» вылетел из плей-офф Кубка Гагарина, уступив в серии первого раунда «Салавату Юлаеву» (1-4).

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/38353-roman-belyaev-ukhodit-iz-traktora/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир