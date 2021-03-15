Спортивный директор «Трактора» Беляев покинул клуб
13:55
Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев 15 марта покинул свой пост, информирует официальный сайт клуба.
«Хоккейный клуб «Трактор» выражает благодарность Роману Сергеевичу за профессиональную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится на сайте команды.
«Трактор» вылетел из плей-офф Кубка Гагарина, уступив в серии первого раунда «Салавату Юлаеву» (1-4).
Дополнительная информация:
https://hctraktor.org/media/news/38353-roman-belyaev-ukhodit-iz-traktora/
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