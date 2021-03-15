Спортивный директор «Трактора» Беляев покинул клуб

Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев 15 марта покинул свой пост, информирует официальный сайт клуба.

«Хоккейный клуб «Трактор» выражает благодарность Роману Сергеевичу за профессиональную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится на сайте команды.

«Трактор» вылетел из плей-офф Кубка Гагарина, уступив в серии первого раунда «Салавату Юлаеву» (1-4).