Спортивный директор «Сочи» рассказал о планах на формирование состава

Спортивный директор «Сочи» Андрею Зюзин рассказал о планах на формирование состава.

— Что случилось с легионерами? Летом были большие ожидания.

— Легионеры были подписаны моим предыдущим коллегой. Конечно, хотелось от них получить и увидеть результат, и чтобы они вели команду, но они этого не показали. Нам пришлось в итоге с частью легионеров в течение сезона расстаться. Те легионеры, которые у нас остались, они играли на своем уровне. По тем иностранным игрокам, которые у нас есть, мы еще посмотрим, останутся ли они в следующем сезоне или нет.

Есть ребята, у которых заканчиваются контракты и есть ребята, которые останутся с нами — мы надеемся, что они останутся. Идет работа с этими игроками, ведутся переговоры. Буквально вчера подписал новый контракт Дмитрий Колготин и сегодня-завтра вы в новостях увидите, что еще несколько игроков подписаны. На данный момент по всем ведется работа, кого мы хотим оставлять на следующий сезон, мы, конечно, добиваемся положительных результатов по ним, — приводит слова Зюзина сайт «Сочи».

— Есть ли понимание по тренерскому штабу? Продолжит ли Евгений Ставровский работу?

— Ведем работу, ведутся переговоры с Евгением Михайловичем, по всему тренерскому штабу. Как я уже сказал, в ближайшее время вы все узнаете. На данный момент ведется работа.