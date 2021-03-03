Скудра покинул пост главного тренера рижского «Динамо»

3 марта совет директоров рижского «Динамо» принял решение расстаться с главным тренером команды Петерисом Скудрой, сообщает сайт клуба.

По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги текущего сезона рижское «Динамо» заняло последнее, 11-е место в Западной конференции. Кроме того, латвийская команда расположилась на последнем месте в сводной таблице КХЛ.

В 60 матчах «регулярки» рижане набрали 28 очков. «Динамо» одержало девять побед, лишь пять из которых были добыты в основное время.