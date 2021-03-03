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Скудра покинул пост главного тренера рижского «Динамо»

17:02
Петерис Скудра. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Петерис Скудра. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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3 марта совет директоров рижского «Динамо» принял решение расстаться с главным тренером команды Петерисом Скудрой, сообщает сайт клуба.

По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги текущего сезона рижское «Динамо» заняло последнее, 11-е место в Западной конференции. Кроме того, латвийская команда расположилась на последнем месте в сводной таблице КХЛ.

В 60 матчах «регулярки» рижане набрали 28 очков. «Динамо» одержало девять побед, лишь пять из которых были добыты в основное время.

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