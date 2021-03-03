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Кубок Гагарина, первый раунд: расписание и результаты матчей 3 марта

10:00
ЦСКА и «Спартак» проведут первый матч серии плей-офф КХЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА и «Спартак» проведут первый матч серии плей-офф КХЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 3 марта, в КХЛ пройдут очередные матчи первого раунда Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина
1/4 финала конференций
Первые матчи

Западная конференция

ЦСКА — «Спартак»

Начало — в 19.30 (мск)

«Локомотив» — «Йокерит»

Начало — в 19.30 (мск)

Восточная конференция

«Салават Юлаев» — «Трактор»

Начало — в 17.00 (мск)

«Ак Барс» — «Торпедо»

Начало — в 19.30 (мск)

Трансляции всех матчей Кубка Гагарина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ и телеканале Матч ТВ.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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