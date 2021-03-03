Кубок Гагарина, первый раунд: расписание и результаты матчей 3 марта

Сегодня, 3 марта, в КХЛ пройдут очередные матчи первого раунда Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина

1/4 финала конференций

Первые матчи

Западная конференция

ЦСКА — «Спартак»

Начало — в 19.30 (мск)

«Локомотив» — «Йокерит»

Начало — в 19.30 (мск)

Восточная конференция

«Салават Юлаев» — «Трактор»

Начало — в 17.00 (мск)

«Ак Барс» — «Торпедо»

Начало — в 19.30 (мск)

Трансляции всех матчей Кубка Гагарина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ и телеканале Матч ТВ.