Спортивный директор СКА объяснил, почему Мичков был отправлен в МХЛ

Спортивный директор СКА Рафик Якубов оценил перспективы форварда Матвея Мичкова и объяснил, почему хоккеист был возвращен в МХЛ.

— Почему Матвей Мичков выступает сейчас в МХЛ?

— Для клуба очень важно, чтобы все игроки, и в особенности молодые, получали как можно больше игровой практики. В командах системы СКА в МХЛ Матвей является безусловным лидером: получает много игрового времени, ведет за собой партнеров, набирает очки. В СКА выстроена клубная вертикаль, которая позволяет игрокам развиваться и планомерно переходить из молодежного во взрослый хоккей, добиваться успехов в КХЛ и в сборных России разных возрастов, — цитирует Якубова сайт МХЛ.

— Каковы перспективы у Матвея Мичкова?

— Первые матчи этого сезона показали, что Матвей способен играть на уровне КХЛ: так, можно вспомнить матч с «Адмиралом», где он набрал сразу три очка. Мы понимаем, каким талантом он обладает, и поэтому наша главная задача — позволить ему развиваться и предоставить все условия для этого. У Матвея долгосрочный контракт с клубом.