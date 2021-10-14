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Каменев расторг контракт с «Сибирью» по соглашению сторон

Нападающий Владислав Каменев расторг контракт с «Сибирью»
13:50
Владислав Каменев.
Владислав Каменев.
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Нападающий Владислав Каменев покинул «Сибирь», сообщает официальный сайт новосибирского клуба.

Контракт с 25-летним хоккеистом был расторгнут по соглашению сторон.

Каменев перешел в «Сибирь» 12 октября в результате обмена из СКА. В нынешнем сезоне он не провел ни одной игры за клуб.

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/ru/news/5863

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