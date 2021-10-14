Каменев расторг контракт с «Сибирью» по соглашению сторон
Нападающий Владислав Каменев расторг контракт с «Сибирью»
13:50
Нападающий Владислав Каменев покинул «Сибирь», сообщает официальный сайт новосибирского клуба.
Контракт с 25-летним хоккеистом был расторгнут по соглашению сторон.
Каменев перешел в «Сибирь» 12 октября в результате обмена из СКА. В нынешнем сезоне он не провел ни одной игры за клуб.
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