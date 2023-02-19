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Сегодня, 09:00

Спортивный директор «Адмирала»: «У нас не может один человек получать 50-60 миллионов, а другие по 5-10»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Хоккеисты «Адмирала».
Фото ХК «Адмирал»

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» рассказал о том, может ли клуб предлагать большие контракты.

- По зарплатам у вас нет большого разрыва в деньгах между звездами и остальными. Это принципиально для «Адмирала»?

— У нас не может один человек получать 50-60 миллионов, а другие по 5-10 — это будет неправильно. Я думаю, что такого у нас не может быть. Посмотрим, что будет в следующем сезоне, но вряд ли у нас будет большой разрыв по зарплате. У нас все получают адекватные деньги, мы никому не переплачиваем.

Хоккеисты &laquo;Адмирала&raquo;. «Хорошему игроку на Дальнем Востоке нужно платить в полтора-два раза больше, чем на Западе»

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Спортивный директор «Адмирала»: «Если пол зарплат поднимется, то нам будет тяжелее»
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