Спортивный директор «Адмирала»: «У нас не может один человек получать 50-60 миллионов, а другие по 5-10»
Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» рассказал о том, может ли клуб предлагать большие контракты.
- По зарплатам у вас нет большого разрыва в деньгах между звездами и остальными. Это принципиально для «Адмирала»?
— У нас не может один человек получать 50-60 миллионов, а другие по 5-10 — это будет неправильно. Я думаю, что такого у нас не может быть. Посмотрим, что будет в следующем сезоне, но вряд ли у нас будет большой разрыв по зарплате. У нас все получают адекватные деньги, мы никому не переплачиваем.
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