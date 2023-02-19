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Сегодня, 08:15

Спортивный директор «Адмирала»: «Тамбиев не тиран»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Леонид Тамбиев.
Фото ХК «Адмирал»

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» рассказал о том, когда в клубе будут вести переговоры о новом контракте с главным тренером Леонидом Тамбиевым.

- Сейчас у вас в команде есть пятерка легионеров, которая во многом определяет результат, а со следующего сезона лимит сокращается до трех. Как теперь будет строиться ваша работа?

— Для нас это потеря двух игроков, потому что нам легче привезти иностранцев, чем взять россиян на эти две позиции. Мы решили, что все переговоры будем вести после того, как официально попадем в плей-офф, чтобы ребята лишний раз не дергались и не волновались. На данный момент есть игроки, с которыми мы бы хотели продлить контракт, но никаких решений и переговоров нет. Мы будем советоваться с тренерским штабом и руководством клуба.

— У Леонида Тамбиева контракт истекает после этого сезона?

— Да, с Леонидом Григорьевичем также будем вести переговоры после официального попадания в плей-офф.

Хоккеисты &laquo;Адмирала&raquo;. «Хорошему игроку на Дальнем Востоке нужно платить в полтора-два раза больше, чем на Западе»

- Тамбиева некоторые чуть ли не тираном называют. Как вы можете прокомментировать его жесткий стиль?

— Для нашей команды это идеальный симбиоз тренера и игроков. У нас не может быть мягкого тренера, потому что у нас далеко не звездный состав собран. Тренерский штаб ежедневно проводит большую работу с игроками, показывает видео, что-то объясняет, подсказывает. Да, Тамбиев очень жесткий и требовательный тренер, но никаких перегибов лично я не заметил. Тираном я бы его точно не назвал.

- Готовы ли вы к тому, что после такого сезона Тамбиева будут звать в топовые клубы?

— Это естественный процесс. Мы будем разговаривать и общаться с ним.

КХЛ
ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
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